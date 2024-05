Real Madrid Bayern - Rudiger bacio al Var | il gesto del tedesco dopo le polemiche bavaresi – VIDEO

(Di giovedì 9 maggio 2024)ha fatto undavvero particolare al termine didi Champions Leagueha fatto undavvero particolare al termine didi Champions League.deu um beijo no VAR ?pic.twitter.com/KrKrERXjeZ — Cabine Desportiva (@CabineSport) May 9, 2024 E’ virale, infatti, unin cui il centrale

Joselu un anno fa retrocedeva con l’Espanyol. Il Real Madrid lo ha preso in prestito (Gazzetta) . Scrive Filippo Maria Ricci: Un anno fa Joselu di questi tempi retrocedeva mestamente con l’Espanyol. A 33 anni anche se da poco aveva debuttato in ...

Champions: il Real Madrid va in finale, Bayern battuto in rimonta - Champions: il real madrid va in finale, Bayern battuto in rimonta - Quando la partita sembrava ormai finita, la doppietta di Joselu nei minuti finali ha cambiato tutto, con il Bayern Monaco in vantaggio al Santiago Bernabeu grazie alla rete di Davies. Invece due guizz ...

Quante finali di Champions ha raggiunto Carlo Ancelotti Nessuno come lui - Quante finali di Champions ha raggiunto Carlo Ancelotti Nessuno come lui - 90 minuti al Bernabeu sono molto lunghi”. Uno slogan ormai noto, che anno dopo anno trova sempre più conferma. Il real madrid batte il Bayern Monaco, segnando due gol tra il minuto 88 e il 91' e si ...

Joselu, l’eroe che non ti aspetti: chi è l’attaccante-tifoso che ha mandato in finale il Real Madrid - Joselu, l’eroe che non ti aspetti: chi è l’attaccante-tifoso che ha mandato in finale il real madrid - Joselu è probabilmente il giocatore meno quotato della ricchissima rosa del real madrid, eppure è stato lui – con due reti – a ribaltare il Bayern Monaco ieri sera e mandare nuovamete in finale i Blan ...