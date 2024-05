(Di giovedì 9 maggio 2024) Lapubblica italiana è "a quella dei principalieuropei, sia in valore pro capite che in percentuale del Pil". Lo evidenzia una analisi elaborata e pubblicata dalla Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (). Lapubblica pro capite, a parità di potere d'acquisto, espressa in dollari statunitensi, l'unità di misura adottata dall'Ocse, rileva l'indagine, in Italia nel 2022 è stata di 3.255 Usd, superiore alladi Spagna (3.113), Portogallo (2.640) e Grecia (1.785), madel 53% a quella della Germania (6.930 Usd), del 42% rispetto a quella della Francia (5.622 Usd) e del 27,3% rispetto al Regno Unito. Nel 2022, a parità di ...

Fiaso, spesa sanitaria nettamente inferiore ad altri paesi Ue - Fiaso, spesa sanitaria nettamente inferiore ad altri paesi Ue - La spesa sanitaria pubblica italiana è "nettamente inferiore a quella dei principali paesi europei, sia in valore pro capite che in percentuale del Pil". (ANSA) ...

Benevento, vaccini anti Covid: la copertura nel Sannio è ai minimi - Benevento, vaccini anti Covid: la copertura nel Sannio è ai minimi - Eppure il virus continua a circolare e a rappresentare una grave minaccia per i più fragili. Secondo i dati resi noti dall’Istituto superiore della sanità, nell’ultimo inverno, in Italia, sono stati ...

Ferrara, il sindaco Fabbri raccolse 50mila euro per l’ospedale in allerta Covid ma i soldi non sono mai arrivati. Lui: “Non sapevo” - Ferrara, il sindaco Fabbri raccolse 50mila euro per l’ospedale in allerta Covid ma i soldi non sono mai arrivati. Lui: “Non sapevo” - Il Comune ne ha spesi 18mia per acquistare Dpi per i propri dipendenti, nonostante dal governo avesse ricevuto 10 milioni per l'emergenza ...