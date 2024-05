Al via Salone Libro Torino - Rai sponsor

(Di giovedì 9 maggio 2024) 10.20 Vita immaginaria: il tema del 36°deldie un saggio di Natalia Ginzburg, che scriveva: "Se non avessimo avuto una vita immaginaria,non avremmo forse trovato le strade della vita creativa, o non ci sarebbe venuto in testa di cercarle". Fino al 13 maggio al Lingotto, 7 sezioni su due temi, Donne e Sguardi sul presente; lingua ospite il tedesco e la Liguria Regione ospite.La Rai èprincipale e segue la kermesse su tv, radio e digitale. Con Rai Libri, eventi, incontri e presentazioni.

Maledetto poeta. Incontro con Mattia Labadessa - Maledetto poeta. Incontro con Mattia Labadessa - Venerdì 17 maggio alle 21, al Circolo dei lettori, presentazione del libro Maledetto poeta (edito da Feltrinelli Comics) di e con Mattia Labadessa. Torna una dei più seguiti autori di fumetto della ...

Lo scrittore palermitano Giankarim De Caro al Salone Internazionale del Libro di Torino con la sua nuova opera - Lo scrittore palermitano Giankarim De Caro al Salone Internazionale del libro di torino con la sua nuova opera - I lettori lo amano per il suo stile immediatamente riconoscibile, che mescola l’asprezza e la ruvidità del linguaggio a una capacità descrittiva non comune, per le sue storie dedicate agli ultimi e ai ...

Salone del Libro, Torino: quando le pagine parlano di cucina, e di persone che vivono in cucina - Salone del libro, torino: quando le pagine parlano di cucina, e di persone che vivono in cucina - Immaginate un laboratorio, in cui a farsi largo sono idee gastronomiche. Mettete a confronto mestieri e approcci. Sedete in un immaginario caffè letterario e iniziate a sfogliare questi quattro libri ...