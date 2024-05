I ko con milan e inter Arbitra Pairetto - precedenti negativi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) I tifosi più scaramantici tocchino ferro: sarà Lucadi Nichelino a dirigere il match del Maradona tra Napoli e Bologna, sabato alle 18. Il Bologna ha perso 5 partite in stagione, due con il direttore di gara piemontese: entrambe al Dall’Ara, con ilalla prima, dove non mancarono polemiche sulla direzione, e con l’al ritorno. Ma c’è pure un dato che può far ben sperare:ha diretto 13 gare in serie A in stagione, con 6 vittorie esterne, 4 casalinghe e 3 pareggi. Sarà il primo incrocio per il Bologna in trasferta con l’arbitro che ha diretto tre volte il Napoli, con il bilancio di una vittoria, una sconfitta e un pari, ma nell’unica direzione al Maradona i partenopei crollarono 0-3 con l’Atalanta.