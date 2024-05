(Di giovedì 9 maggio 2024) In mostra al Museo Civico San Domenico di Forlì, fino al 30 giugno 2024, idel movimento che rivoluzionò la pittura europea ribellandosi al formalismi accademici

"Preraffaelliti. Rinascimento Moderno". I capolavori che rivoluzionarono l'arte - "preraffaelliti. Rinascimento Moderno". I capolavori che rivoluzionarono l'arte - In mostra al Museo Civico San Domenico di Forlì, fino al 30 giugno 2024, i capolavori del movimento che rivoluzionò la pittura europea ribellandosi al formalismi accademici ...

Notte dei musei, gratis i Preraffaelliti - Notte dei musei, gratis i preraffaelliti - Il 18 maggio, in occasione della Notte europea dei musei, il gruppo Hera insieme alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì offre la possibilità di visitare gratuitamente la mostra ‘preraffaelliti. R ...

Per la Giornata internazionale dei musei, Hera offre l’ingresso a “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno” - Per la Giornata internazionale dei musei, Hera offre l’ingresso a “preraffaelliti. Rinascimento Moderno” - In occasione della Notte europea dei Musei, introdotta dall’Unione Europea nel 2011, il Gruppo Hera grazie alla partnership con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, offre la possibilità di visit ...