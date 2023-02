Mugello | avvistati lupi e cinghiali Nessun allarmismo | come comportarsi

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Siamo in stretto contatto con gli Uffici della Regione - afferma Stefano Passiatore, presidente dell'Unione dei Comuni dele sindaco di Dicomano, Comune in cui si sono verificati gli ultimi avvistamenti - per capire quali misure adottare per salvaguardare gli animali e garantire la tranquillità dei cittadini. L'articolo proviene da Firenze Post.