Marco Mengoni | Due vite è un inno all’andare avanti

(Di giovedì 2 febbraio 2023)partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo nel 2023 con il brano "Due" a 10 anni da "L'essenziale". Dato per super favorito,come il suo solito sorride, scherza e sdrammatizza: "Sanremo 10 anni dopo è comunque un po' una sfida che però voglio prendere con divertimento ma non alla leggera, perché per me è stato un tassello importante della mia carriera, ma in questo momento lo vivo in modo diverso, arrivo con tanti concerti fatti e tante soddisfazioni e vorrei arrivarci con più leggerezza e consapevolezza rispetto a 10 anni fa, sono cresciuto e maturato e quindi vorrei divertirmi e lasciarmi andare su quel palco senza avere paura e pressioni di sorta", raccontaad askanews.