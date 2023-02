Gli arbitri italiani con Maresca e Carbone alla Napoli City Half Marathon

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’Associazione Italiana– FIGC attraverso la propria Commissione Eventi organizza la RefereeRUN, ovvero il Campionato Italiano di Corsa per, un evento giunto ormai all’ottava edizione. E quest’anno l’appuntamento è a, nell’ambito della. Un’operazione per far conoscere a tutti questo mondo di oltre 30mila direttori gara (2.000 donne) che esprimono valori importanti di cui molti in comune con gli atleti di running ed atletica. Il Presidente della Commissione, con tutto il Comitato Nazionale, ha sempre promosso eventi ed attività di questo genere tanto da essere presente con un rappresentante ad ogni gara anche in corsa. Saranno almeno una quarantina glipresenti al via ...

incontri che seguiranno tra le Associazioni dei Consumatori e i rappresentanti di Ferrovie ... Luigi Martino, che ha militato nelle ultime 3… Al via iscrizioni per nuovo CorsoCSI ...Il mercato è chiuso: ecco tuttiacquisti della sessione di gennaio in Serie A COME E' ANDATO L'ULTIMO GIORNO DI CALCIOMERCATO LUCA PELLEGRINI alla LAZIO (dalla Juventus) Il giocatore torna in ...

Lotito: "Flaminio Ecco la verità". Serie A, gli arbitri della 21ª Corriere dello Sport

Serie B, gli arbitri della ventitreesima giornata: Palermo-Reggina a Minelli TuttoReggina.com

UFFICIALE - Serie A, gli arbitri: Spezia-Napoli a Di Bello con Aureliano VAR Tutto Napoli

Serie B, gli arbitri della 23a giornata: Fourneau per Parma-Genoa, Valeri al 'Curi' Tutto B

NBA, LeBron stuzzica Tatum su Instagram, mentre gli arbitri ammettono l'errore Sky Sport

Gli arbitri designati per la direzione delle partite della 21a giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati sul Derby della Madonnina per il quale è stato designato uno dei fischietti ...Tutti gli arbitri, gli assistenti, IV ufficiali, var e avar che dirigeranno le gare della 21/a giornata del campionato di serie A, in programma tra sabato 4 e martedì 7 febbraio. Cremonese-Lecce ...