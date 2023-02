Cristiano Ronaldo ruba la scena con un accessorio incredibile | è l’unico al mondo ad averlo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ritenuto uno dei calciatori migliori di tutti i tempi,non smette di finire sotto i riflettori. Non solo per la sua carriera sportiva, ormai all’apice del suo successo, ma anche per la sua vita privata e il suo stile di vita molto agiato, considerato anche il suo patrimonio. Ecco, infatti, quanto vale l’… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Finito ai margini del calcio che conta, con 200 milioni di dollari l'anno in Arabia Saudita all'Al Nassr,ha subito capito cosa dover fare per mantenere intatto il titolo di persona più seguita al mondo su Instagram. Smutandarsi. Come prima, più di prima.I calciatori rischiano la squalifica di un mese; è stato programmato, in merito, l'interrogatorio diper chiarire definitivamente la situazione visto che il documento ha diverse... ...

Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr, cambiano i piani dopo appena due partite: la clamorosa indiscrezione sul suo futuro Corriere dello Sport

Ronaldo si mangia le mani, Messi infrange un altro suo record! Corriere dello Sport

Georgina Rodriguez irriconoscibile: il nuovo look lascia tutti a bocca aperta! Stylosophy

Cristiano Ronaldo già contestato in Arabia Saudita: i tifosi calpestano il suo nome Sport Fanpage

Cristiano Ronaldo, massacrato dopo la partita: "Sa fare solo questo" Liberoquotidiano.it

Georgina Rodriguez colpisce ancora! La compagna di Cristiano Ronaldo è riuscita a lasciare i fan a bocca aperta con un cambio look sconvolgente. La modella ci dà un taglio e cambia le cose. Georgina ...Il Gruppo, co-fondato dal calciatore Cristiano Ronaldo e dal manager portoghese Paulo Ramos, ha inaugurato lo scorso novembre il primo Centro Insparya italiano a Milano e ora, grazie a questa ...