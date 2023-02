Cdm | approvato tra gli applausi il ddl sull’autonomia differenziata Calenda | «Presa in giro elettorale»

Leggi su open.online

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il Consiglio dei ministri di oggi, 2 febbraio, ha dato il via libera al ddlo, come in tanti continuano a chiamarla, autonomia regionale. Il testo, messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, il leghista Roberto Calderoli, pare abbia ricevuto glidei membri dell’esecutivo dopo l’approvazione. Il governo ha fatto sapere che il provvedimento verrà presto sottoposto al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città. Quello che lamentano i parlamentari delle opposizioni, Partito democratico in prima linea, è che il confronto con i governatori si sarebbe dovuto sviluppare prima che i componenti dell’esecutivo, a Palazzo Chigi, votassero a favore del testo. «Una misura che divide il Paese, varata scavalcando ogni confronto con Regioni e Parlamento – ha commentato la deputata Chiara ...