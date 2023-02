Anarchici | Casini | ' non cedere a ricatto violenti'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Non mi meraviglio che telefonate minatorie verso esponenti di governo e verso Bologna siano pervenute proprio al giornale della città, Il Resto del Carlino, presidio permanente di democrazia e libertà. Come ho avuto modo di dire recentemente, l'unica strada che l'Italia non può permettersi di intraprendere è quella dialdei”. Così Pier Ferdinando

Il punto di "forza" delle AS2 è che se scoppianoti possono isolare per 15 giorni, ma non ... " Di qui sono passati molti altri, chiedete a loro, vi sapranno spiegare meglio. In questo ...Il punto di "forza" delle AS2 è che se scoppianoti possono isolare per 15 giorni, ma non ... " Di qui sono passati molti altri, chiedete a loro, vi sapranno spiegare meglio. In questo ...

Zelensky a Sanremo Meglio chiamare Casini Nicola Porro

Ecco le lettere con cui Cospito dal 41 bis dava indicazioni ai ... ilGiornale.it

Cospito. Malan (FdI): titolo del Domani è istigazione alla violenza ... Agenzia Stampa Italia

Cospito, Casini incorona la Meloni: "Sarò all'antica, ma..." Liberoquotidiano.it

Minacce alla deputata Chiara Colosimo di FDI. La solidarietà di ... Agenzia Stampa Italia

Il caso dell’anarchico Alfredo Cospito è stato tra gli argomenti affrontati a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. In studio Pier Ferdinando Casini ha… Leggi ...