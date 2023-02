Sci di fondo | quale staffetta per l’Italia ai Mondiali 2023? L’unione di tre generazioni può regalare la prima medaglia dal 1999?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Per ragioni nebulose, uno degli argomenti che alle nostre latitudini fa discutere maggiormente gli appassionati di sport invernali riguarda la composizione delle staffette. Sarà per l’imprinting calcistico di molte persone? Si sa che gli italiani sono un popolo di santi, poeti e commissari tecnici. Misteri della cultura popolare, di certo con l’appropinquarsi delle manifestazioni con medaglie in palio si scatenano sempre i dibattiti relativi ai quartetti da mandare in pista. Ebbene, nello sci dimaschile il quesito è, invero, puntuale. L’embargo internazionale contro la Russia raddoppia il numero di gradini del podio a disposizione del “Resto del mondo”. I norvegesi vengono ritenuti pressoché intoccabili, quasi alla stregua di divinità scese in terra, soprattutto senza i suddetti russi, gli unici in grado di impensierirli. Non solo ci sarà più spazio delle ...