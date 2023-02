La tradizione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Prima che andassi a leggere la postfazione di Antonella Francini a questo nuovo libro di Jericho Brown, le assonanze che mi vennero in mente conoscendo un po’ la storia personale dell’autore – nero e omosessuale, nato nel profondo sud degli Stati Uniti nel ’76 – erano quelle legate alla vicenda biografica dello scrittore afroamericano James Baldwin, “intellettuale emotivo e sincero, lacerato, intelligente e appassionato, che capisce tutto e perdona molto, che ha degli amici nel campo avverso, ma che non potrà, lui, abbandonare le sue amicizie, né i suoi amori, perché sa che questi sono già condannati e impossibili” (Albert Memmi, L’homme dominé). Il “campo avverso”, come dice Memmi, sarebbe quello dei bianchi, colpevoli di aver escluso dalla società americana i cittadini neri, facendoli diventare gli oppressi par excellence di un paese che in diversi ambiti continua tutt’oggi a ...