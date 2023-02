La guerra di Nicolò | Zaniolo vuole fare causa alla Roma per mobbing

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)portare in tribunale l’A.S.. Dopo gli inseguimenti e le minacce di morte per il suo rifiuto della convocazione nelle ultime partite dei giallorossi il giocatore è fuori dal progetto tecnico. Ma attraverso il suo procuratore Claudio Vigorelli fa sapere che all’orizzonte c’è l’ipotesi di un contenzioso legale. Un pool di avvocato ha ricevuto il mandato di occuparsi del caso.e pressioni psicologiche nei confronti del calciatore sono le accuse ipotizzate. Anche l’Associazione Italiana Calciatori è stata interessata. L’entourage del calciatore ha prodotto un fascicolo che raccoglie i fatti accaduti negli ultimi giorni. Gli striscioni, le frasi contro la madre e la famiglia, le minacce di questi giorni. Nei mesi scorsi un altro giocatore dellaaveva ...

Nemmeno la madre Francesca Costa , che ieri ha detto cheè grande e sa difendersi da solo. Il giocatore voleva andare al Milan, che però non ha presentato un'offerta soddisfacente alla Roma . ...Commenta per primo Zaniolo resta a Roma, da separato in casa e incoi tifosi. Molti hanno attaccato anche Gaspare Galasso, il miglior amico di'colpevole' di aver difeso il calciatore sui social dopo i fischi col Genoa . Pochi minuti fa Galasso su ...

