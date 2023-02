(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Corrado, ex presidente del, ha parlato al Corriere dello Sport della stagione degli azzurri Corrado, ex presidente del, ha parlato al Corriere dello Sport della stagione degli azzurri. Le sue dichiarazioni: «Ragionando a mente fredda si puòche ilhail campionato. Resta soltanto da fissare la data ema veder giocare questa squadra, ed è giusto che sia così. E’ un riconoscimento per tutta la società, non c’è unnome ma dalla società fino ad arrivare ai giocatori sono tutti dentro al progetto. Spalletti è uno dei protagonisti di questa impresa, è il migliore al Mondo. Champions? I tifosi vogliono lo scudetto, è da 33 anni ...

Il protagonista principale dell'impresa, per, è Spalletti. "è un riconoscimento per tutti, dalla società, al direttore sportivo, all'allenatore e ai calciatori, ma ritengo Spalletti ...I giallorossi stavolta se la sono giocata di più,ha dato a Mourinho la convinzione di ... Il miglior presidente tra ADL eDirei il secondo, perché come Viola alla Roma ha cambiato lo ...

Ferlaino: "Il Napoli mi diverte, scudetto solo questione di tempo" napolipiu.com

Ferlaino: «De Laurentiis è stato bravissimo, ma avere accanto ... IlNapolista

Ferlaino: «Questo Napoli mette allegria, manca solo l’aritmetica per dire che ha vinto» Calcio News 24

Coppa Italia, Ferlaino: "Napoli fortunato ad uscire. Questo trofeo ... GonfiaLaRete

La frase a sorpresa di Ferlaino che fa sognare i tifosi del Napoli Corriere dello Sport

Oltre all’ottimo percorso in campionato, il Napoli ha conquistato anche l’obiettivo di superare la fase a gironi di Champions League da prima in classifica, sopra a Liverpool e Ajax. Per gli ottavi di ...Il calciomercato invernale è terminato da poche ore, tutte le società hanno messo a segno gli ultimi colpi di mercato con l’obiettivo di regalare ai propri tecnici rose sempre più competitive per ques ...