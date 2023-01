WWE | Steve Austin avrebbe rifiutato l’offerta di tornare sul ring a WrestleMania

(Di martedì 31 gennaio 2023) La settimana scorsa vi avevamo raccontato di come la WWE avesse fatto un’offerta notevole aper un ruolo ada protagonista. La leggenda sarebbe dovutasuladdirittura per disputare uno dei due main event. C’era chi addirittura ipotizzava una sfida con Brock Lesnar e l’Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns per39 ma sembra che così non sarà. Intervenendo a Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha svelato chedella WWE di disputare un incontro: “Per quanto riguardapotrebbe essere presente allo show. Voglio dire, non sarei affatto sorpreso. Potrebbe fare qualcosa nello ...

e ha persino partecipato alla Royal Rumble didurante questo fine settimana a San Antonio, in

WWE's Zelina Vega is a commentator in 'Street Fighter 6'. © Provided by Zelina Vega . Over the weekend, the American professional wrestler and actress - whose real n ...Thea Trinidad , anche conosciuta come Zelina Vega la superstar di WWE, è l'ultima aggiunta al roster di commentatori in-game di Street Fighter 6.