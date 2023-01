Sparatoria in cascina | gli altri due indagati | “Non ci aspettavamo che spuntasse una pistola”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 gennaio 2023) Caravaggio. Hanno ammesso la loro presenza alla spedizione punitiva nei confronti del 42enne marocchino che occupava abusivamente unaa Caravaggio. Ma non si aspettavano cheunané tantomeno che l’uomo venisse gravemente ferito alle gambe in seguito all’esplosione di diversi colpi. È la versione di due dei tre cittadini italiani di origine sinti, L.E. e C.E., rispettivamente 46 e 76 anni di Calvenzano, arrestati lo scorso 25 gennaio con l’accusa di lesioni aggravate con l’uso di arma da fuoco, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico. Lunedì mattina i due uomini sono stati sottoposti all’interrogatorio di garanzia nel carcere di Bergamo, dove sono detenuti. Assistiti dagli avvocati Andrea Pezzotta e Matteo Acquaroli, hanno scelto di rispondere alle domande del giudice ...