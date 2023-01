(Di martedì 31 gennaio 2023) Unatra une un'alunna è finita sotto i riflettori in un istituto superiore di Reggio Emilia. I protagonisti hanno una differenza d'età di 30 anni, ma questo non è un ostacolo allache va oltre la scuola e cresce nel tempo L'articolo .

Questa sarebbe, per il, 'anchequestione di coerenza'. Pertanto 'se si vuole dare onore al merito, nessun merito è più grande di scegliere consapevolmente di lavorare con studenti con ...Gli insegnati che hanno firmato la lettera si "dissociano pubblicamente dalle esternazioni delpresente allo spettacolo in veste di accompagnatore diclasse, sia come cittadini sia nel ...

Il docente ha una relazione con l’alunna. Per il giudice “è amore vero”, chiesta l’archiviazione del caso Orizzonte Scuola

Luciana Littizzetto si dice dispiaciuta per le dichiarazioni, ma i docenti non la perdonano: "ha detto cose di una gravità inenarrabile" - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Scuola, insegnante ha una relazione con un alunno: licenziata ... Tag24

Carta del docente negata ai precari, prima sentenza da 3.500 euro. Anief: vanno ad una docente di Vicenza Orizzonte Scuola

Doppio lavoro senza autorizzazione: docente di ruolo licenziata Orizzonte Scuola

Dopo il caso del professore picchiato dal padre di una studentessa per una nota nell’ottobre scorso, nuovi episodi di violenza nell’istituto superiore del capoluogo pugliese. E la direzione nega tutto ...L’assegnazione arriva a pochi giorni dalla richiesta di aspettativa della dirigente scolastica Tecla Fogliata, che a suo carico ha due denunce penali per diffamazione ...