Cassano durissimo su Allegri | “Deve smetterla di prendere in giro i tifosi!”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 gennaio 2023) Antonioin diretta alla Bobo Tv ha parlato in tono molto critico di Massimilianoe del suo recente operato sulla panchina della Juventus. Nella serata speciale dove è intervenuto anche Nesta come ospite, l’ex calciatore di Bari, Milan e Juventus ha dichiarato: “Dopo l’Atalanta speravo che non fosse stata una casualità.con il Monza urlava come al suo solito. A me dispiace ancor di più vedere gli 11 milioni di tifosi juventini presi inogni tre giorni, nelle conferenze prima e dopo la partita.” JuventusMassimilianoLe critiche su comunicazione e risultati Proseguendo nelle dichiarazionisi riferisce all’intervista dopo la partita con il Monza doveha ammesso di dover raccogliere ...