TNA | Jonathan Gresham mostra la sua nuova maschera Cambiamento totale per l’ex ROH

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 4 maggio 2024) Dopo i video delle scorse settimane, è arrivata l’ufficialità anche sul quadrato.ha fatto il suo ritorno ufficiale in TNA attraverso delle nuove vesti. Come ben visibile dall’immagine sottostante,campione del mondo ROH è entrato sul ring indossando unacambiando in modo netto il suo personaggio. "If you want to be honest, then you have to live a lie." @TheJon#TNAUnderSiege pic.twitter.com/GGcI0YGJv5— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) May 4, 2024