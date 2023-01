Grassi Gsk | ‘nostro monoclonale per nefrite lupica efficace e sicuro'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - “L'impegno di Gsk nella sfida al lupus eritematoso sistemico va avanti in maniera costante ormai da circa 10 anni, ovvero da quando è iniziato lo sviluppo clinico di belimumab che inibisce l'attività biologica di BLyS (Stimolatore dei linfociti B), una proteina naturale necessaria per la trasformazione dei B-linfociti in plasmacellule B mature. Oggi però belimumab risponde anche ai bisogni dei pazienti con: èe ben tollerato”. Così Barbara, direttore medico-scientifico di Gsk Italia intervenendo oggi alla conferenza stampa “Quando il lupus attacca il rene” che si è tenuta a Roma. Belimumab – è emerso dall'incontro con la stampa - è prodotto nello stabilimento Gsk di Parma, da dove viene esportato in 50 Paesi di tutto il mondo, ...