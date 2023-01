Giovane pilota di volo | 22 | viene sempre scambiata per hostess da tutti – quando li corregge | sono imbarazzati

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Alcune persone sanno già dall’infanzia esattamente cosa vorrebbero fare nella vita. È stato esattamente così per la 22enne Sabrina Johnson, che ha già 8 anni di esperienza come. Ama la sua professione, ma è davvero stanca degli stereotipi e di essere costantemente messa in discussione. Già daSabrina aveva 14 anni, iniziò a frequentare corsi di addestramento per piloti. Fonte: ShutterstockSolo due anni dopo, ha provato a volare da sola per la prima volta, riferisce Cheery. Era, a dir poco, una cosa sensazionale e a 17 anni finì gli studi al liceo e invece iniziò a seguire i corsi all’università. Ha studiato intensamente per 3 anni Sebbene possa essere difficile da adolescente avere costantemente il naso nei libri, Sabrina era decisa: ce l’avrebbe fatta. Mentre gli amici festeggiavano e si prendevano una pausa dagli ...