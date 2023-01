Tyre Nichols | smantellata l’unità speciale “Scorpion” | ne facevano parte alcuni agenti che lo hanno pestato

(Di domenica 29 gennaio 2023)sfilato in migliaia in tutto il Paese. Da New York City ad Atlanta, da Boston a Los Angeles, e ancora, Baltimora, San Francisco e Portland. I video del pestaggio a Memphis difatto deflagrare le proteste – finora pacifiche – negli Usa contro l’ennesimo caso di violenza delle forze dell’ordine. E diversamente da diversi drammatici precedenti, questa volta anche i poliziotti, come la vittima, sono di colore. Il tema razzista, dunque, non c’è, ma resta la brutalità gratuita della polizia, che ha spinto migliaia di persone a chiedere giustizia pere la fine del “terrore poliziesco”. La morte del 29enne – fermato dagliil 7 gennaio, preso a calci e pugni e morto in ospedale tre giorni dopo il pestaggio – ha fortemente scosso il Paese, dall’opinione ...

Il corpo della città del Tennessee ha annunciato di aver sciolto il gruppo speciale Scorpion di cui facevano parte i cinque poliziotti incriminati per la morte di, l'afroamericano di 29 ...La polizia di Memphis ha sciolto il corpo speciale di cui facevano parte i cinque agenti incriminati per la morte del 29enne afroamericano. deceduto in ospedale per le conseguenze del pestaggio a cui era stato sottoposto durante un arresto. "È nel migliore interesse di tutti che l'unità Scorpion venga sciolta in maniera ...

Choc e proteste negli Usa per la morte del 29enne afroamericano Tyre Nichols, morto lo scorso 7 gennaio in seguito a una colluttazione con le forze armate americane. La notizia della… Leggi ...