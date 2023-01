Novak Djokovic | semplicemente di un altro pianeta

(Di domenica 29 gennaio 2023) Testa, cuore ma non solo. Non c’era in palio un semplice titolo dello Slam pere questo lo si è capito dal primo palleggio di riscaldamento sulla Rod Laver Arena. Il successo in tre set (6-3 7-6 7-6) contro il greco Stefanos Tsitsipas, infatti, ha consegnato al campione serbo il decimo Australian Open della carriera, facendogli agganciare in vetta il rivale di sempre Rafael Nadal a quota ventidue Major. Re Nole, inoltre, si è ripreso con gli interessi il trono del ranking, riappropriandosi di quel ruolo di tennista più forte del mondo che tutti, nonostante le brevi parentesi del russo Daniil Medvedev e del giovane spagnolo Carlos Alcaraz, gli hanno sempre riconosciuto. Ce l’ha fatta alla sua maniera, interpretando la trasferta oceanica come una missione, a maggior ragione dopo l’ostracismo di un anno dal suolo australiano per i noti ...

Un anno fa era sulle prime pagine di tutto il mondo perché espulso dall'Australia (e dagli Open di Melbourne) perché non vaccinato.

Novak Djokovic trionfa per la decima volta in carriera agli Open d'Australia. Nella finale sul campo centrale di Melbourne, il fuoriclasse serbo ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas in tre set