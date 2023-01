Hockey ghiaccio | Alps League 2023 | sconfitta per Renon e Unterland Sorride solo Fassa

(Di domenica 29 gennaio 2023) Giornata nera per le squadre italiane impegnate nel Campionato2022-disu. Sia nella fase perdenti che nella fase vincitori infatti i team nostrani sono tutti usciti con una, ad eccezione di uncaso. Nella fase vincitori infatti sia Ritten che l’hanno dovuto alzare bandiera bianca, rispettivamente con lo Jesenice e con lo Salzburg 2.ha trovato la primadi questa sezione cedendo il passo alla compagine slovena con un risultato di misura, ovvero 0-1. A siglare il goal partita per Jesenice è stato Jezovsek che, al 16:50 del secondo periodo ha sfoderato il guizzo vincente sfruttando una situazione di power play. Più duro il K.O di ...

28/01/2023 - 19:26 Va agli Ottawa Senators la seconda Battle of Ontario stagionale dell' NHL , la lega dell'nordamericana. La squadra della capitale canadese ha superato con un netto 6 - 2 in trasferta i Toronto Maple Leafs , per una vittoria arrivata grazie alla doppietta di Brady Tkachuk e ...E' stata una settimana che per i Gladiators è iniziata alla grande con la vittoria degli under 19 che lunedì 23 hanno battuto il Valpellice HC GLADIATORS - HC VALPELLICE 4 - 1 I gladiatori non ...

La finale della 10° edizione del Torneo Internazionale di Para Ice Hockey di Torino, organizzata da Sportdipiù con il patrocinio della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio è stata ricca di colpi di ...