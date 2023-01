Crisi Valencia | Gattuso | “Perché ho questa faccia di m**rda?” – VIDEO

(Di domenica 29 gennaio 2023) Gennarorisponde a muso duro ad un giornalista che gli chiede delladel, eliminato anche dalla Coppa del Re. Ildiè in piena, sono arrivati sette punti nelle ultime nove partite di Liga. Ma di recente è arrivata pure l’eliminazione in Coppa del Re ad opera dell’Athletic Bilbao. Sempre completamente finito l’idillio tra il tecnico italiani ed ilè apparso molto irritato nell’ultima conferenza stampa. L’allenatore incalzato dai giornalisti, ha risposto così a chi gli aveva fatto notare il suo muso lungo: “Tu hai mai giocato a calcio? Io ho 45 anni, faccio l’allenatore da 10 anni e ho giocato per 20 anni. Sono 30 anni che sono nel calcio e secondo te devo venire in conferenza stampa ...

E di certo in campionato non va meglio, soprattuto con lafinanziaria che sta vivendo la stessa società. Finora ilha raccolto sette punti nelle ultime nove partite in Liga, ...Calciomercato, Gattuso invoca acquisti: possibili dimissioniLa situazione delnon è delle migliori. Dopo un buon avvio in campionato, la squadra è precipitata in unadalla ...

