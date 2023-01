Armi a Kiev | Zelensky | «Grazie all’Italia e agli altri Paesi partner per gli aiuti nella difesa»

(Di domenica 29 gennaio 2023) Buona parte del videomessaggio pubblicato sui social oggi, 29 gennaio, da Volodymyr, è dedicato all’invio dideioccidentali. Il presidente ucraino ringrazia iche stanno sostenendo militarmente: «Questa settimana abbiamo ottenuto risultati significativi nel campo dellanelle relazioni con Stati Uniti, Germania, Polonia, Canada, Belgio, Norvegia, Italia e. La prossima settimana non dovrà essere da meno».sottolinea anche la rapidità con cui si sta procedendo a far entrare lenelle disposizioni dei soldati ucraini: «È molto importante mantenere questo slancio. La velocità di approvvigionamento è stata e sarà uno dei fattori chiave. La Russia spera di ...

Armi a Kiev, il segreto di Stato solo per l’Italia. I (nostri) alleati pubblicano elenchi e relazioni Il Fatto Quotidiano

Sondaggi, per Euromedia mai così tanti contrari all’invio di armi a Kiev Il Fatto Quotidiano

Armi a Kiev Solo in Italia è vietatissimo discuterne Il Fatto Quotidiano

Armi a Kiev, se la tregua si conquista sul campo ilmattino.it

Guerra in Ucraina, perché l’Italia non può inviare carri armati a Kiev Sky Tg24

BERNA - Neutralità. Una parola che mai come in queste ultime settimane, cariche di discussioni sull'opportunità e sui rischi connessi all'invio di armi e munizioni a Kiev, necessita di un ...Secondo le autorità di Kiev, i bombardamenti russi"a Kherson hanno"colpito anche l'ospedale clinico regionale, facendo"3 morti. Kiev fa sapere che i negoziati per l'invio di caccia e missili dagli ...