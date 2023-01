Ultime Notizie – Berlusconi agli anziani | “Aumento pensioni a 1000 euro si farà” – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 28 gennaio 2023)minime a? “Lo abbiamo promesso e lo faremo”. Parola di Silvio, che in unappello al voto per le prossime elezioni regionali torna a ribadire uno dei punti di forza del programma di Forza Italia. “Noi di Forza Italia – spiega infatti il Cav – non dimentichiamo mai gli impegni che abbiamo assunto con gli elettori. E l’dellead un minimo diper tutti,e disabili, era ed è un obiettivo che vogliamo realizzare ad ogni costo in questa legislatura. Finora nella legge di bilancio – aggiunge – abbiamo ottenuto un primoa 600. È solo il primo passo, realizzato nonostante il pochissimo tempo a ...