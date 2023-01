Sarri avverte la Lazio “Con la Fiorentina gara rischiosa”

(Di sabato 28 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo la vittoria sul Milan, la soluzione è l'equilibrio, nelle sensazioni e nelle analisi, senza eccedere nel pessimismo o nell'ottimismo. I nostri trascorsi ci dicono che questa è una partita a rischio, serve il salto di qualità definitivo. Abbiamo speso tante energie mentali, la continuità è l'unica cosa che manca a questa squadra”. Lo ha detto l'allenatore dellaMaurizioin conferenza stampa alla vigilia del match contro la. In passato il tecnico parlò di “cilindrata mentale”, ora chiarisce: “Questa squadra si allena sempre con applicazione, ieri c'era ancora un pò di stanchezza fisica ma contiamo in 24 ore di sistemare tutto. La stanchezza mentale è quella più difficile da smaltire. A Firenze il risultato era stato più largo rispetto a quanto non meritasse la prestazione dei nostri ...

RASSEGNA STAMPA - Lazio 41, Napoli 39, Inter 38. Sarebbe questo il podio della Serie A se si contassero solo i primi 45 minuti, Sarri correrebbe per lo Scudetto. Anzi, sarebbe dati a ...