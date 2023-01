Ultime Notizie – Schillaci | “Misure per garantire sicurezza partorienti e bambini”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Quanto accaduto all’ospedale Pertini di Roma, dove un neonato è morto nel letto con la mamma, “ha fatto emergere problematiche che hanno riguardato, e possono riguardare, molte altre donne”, e il ministro della Salute Orazio“intende affrontarle mettendo in atto tutte lenecessarie apienadellee dei. Così come è impegnato a promuovere ogni intervento utile ad assicurare adeguate condizioni di lavoro alle ostetriche e al personale sanitario addetto ai reparti di ostetricia e ginecologia”, si legge in una nota del ministero. Il ministro sta seguendo “con la massima attenzione il caso del neonato deceduto all’ospedale Pertini e della sua mamma, alla quale esprime tutta la sua vicinanza in un momento tanto difficile e doloroso”. ...

Tutte lepiù importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 23.20 - Sampdoria - Cuisance - I blucerchiati stanno per chiudere per il ...... ecco tutte le principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione ...

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Kiev: 30 missili lanciati da Russia, 11 morti. LIVE Sky Tg24

Ucraina, decine di attacchi sul Paese. E ora Zelensky chiede i caccia F16 Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Fmi valuta pacchetto di aiuti fino a 16 miliardi. Kiev: oltre 10 morti in ... Il Sole 24 ORE

Libero e Virgilio oggi, la mail non funziona da quattro giorni: quali risarcimenti per gli utenti Corriere della Sera

Covid, le notizie di oggi: Cina, morti in calo dell'80% rispetto a picco contagi. LIVE Sky Tg24

Serata pazzesca per Ademola Lookman allo Stadium e l'Atalanta ribalta nuovamente l'incontro in casa della Juventus. Bella azione della Dea, che in 7 minuti di ripresa trova la rimonta… Leggi ...La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha invitato la Germania a «chiarire» la sua posizione sulla guerra in Ucraina, iniziata più di undici mesi fa, il 24 febbraio 2022, per ...