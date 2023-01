Ubisoft | due nuovi giochi della serie di Far Cry in uscita nel 2025

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Far Cry tornerà e, con ogni probabilità, lo farà nelcon duein, a riportarlo è stato Tom Henderson. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Risale al 2021 l’ultima indiscrezione relativa al futuro del brand Far Cry. Jeff Grubb rivelò che iFar Cry sarebbero stato dei Live as Service dopo la partenza del direttore esecutivo Dan Hay. Tuttavia a rivelare la prossimadeidi Far Cry è stato Tom Henderson che ne ha confermato lo sviluppo. Far Cry: isi alterneranno tra single player e multiplayer Con ogni probabilità uno dei ...