Mattarella | «La Shoah fu un unicum in una storia di barbarie»

... in edicola con Repubblica due libri per spiegare laai più giovani Giornata della memoria.: "Angoscia e riprovazione". Meloni: "Lafu l'abisso dell'umanità" ...... siede in prima fila, e poco prima ha condannato "lacome abisso di umanità" e "l'infamia delle leggi razziali del 1938". Abbonati per leggere anche Leggi anche Altolà di: "L'...

Shoah, il discorso di Mattarella: "Preoccupano razzismo e negazionismo" AGI - Agenzia Italia

Shoah, Mattarella e le colpe collettive del conformismo La Stampa

Shoah, Mattarella: "Tossine letali offuscarono menti, memoria è dire mai più" Adnkronos

Giornata della Memoria 2023, le celebrazioni del 27 gennaio in ricordo della Shoah. DIRETTA Sky Tg24

Giornata della memoria, Meloni: "La Shoah fu l'abisso dell'umanità" la Repubblica

Discorso del Capo dello Stato davanti le massime cariche istituzionali: «Necessario capire perché si arrivò alla Shoah» ...ROMA – “La parte maggiore della responsabilità delle leggi e della politica razzista, in Germania e in Italia, va attribuita ai capi dei due regimi, Hitler e Mussolini. Ma il terribile meccanismo di d ...