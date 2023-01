Francesca Michielin contro gli hater | “Fatevi i ca**i vostri” | cos’è successo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Anchesi ritrova a fronteggiare glie i tuttologi dei social che quotidianamente si riversano sulle bacheche altrui con la presunzione di poter commentare tutto ciò che vedono. È il caso dei giudizi sulla forma fisica, con esperti improvvisati che mettono bocca – o qwerty – di fronte a un brufolo, una ruga, una piaga, una pancetta o un paio di scapole troppo in evidenza, oltre a inevitabili momenti in cui tutto si fa imbarazzante. Per questova su TikTok e si rivolge direttamente a quei tuttologi e inconsapevoli, e lo fa mentre si prepara per uscire. Una maschera, poi un fondotinta, la matita, il rossetto, una felpa e un invito finale: “Be kind”, “sii gentile”, come dice un famoso aforisma condiviso infinite volte sui social. ...

