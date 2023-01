Mettiamoci in gioco | il weekend a Città della Scienza per esplorare e conoscere

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nel prossimovi aspettano esperimenti, giochi tradizionali rivisitati in chiave scientifica, tinkering, quiz e molto altro ancora per mettere alla prova le proprie capacità. Il 21 e il 22 gennaio avi aspettano, esperimenti, giochi rivisitati in chiave scientifica, tinkering, quiz e molto altro ancora per mettere

NapoliToday

Weekend alle porte,comode e scopriamo le fashion news della settimana! Non sappiamo voi, ma da queste parti ...che ha scelto la recente edizione di Pitti Uomo per cimentarsi in questo...la componente C..., ovvero la fortuna. Pali e traverse sono imponderabili, ma ... Il Monza prende coraggio, e nonostante una supremazia di, non si rende pericoloso. La Juventus si ... Mettiamoci in gioco: weekend di curiosità, laboratori ed esperimenti a Città della Scienza Il fine settimana del 21 e del 22 gennaio a Città della Scienza, intitolato “Mettiamoci in gioco” offrirà a tutti i visitatori la possibilità di esplorare, conoscere e giocare con la scienza. La nat ...Papa Francesco, pronunciando l'Omelia per la Messa dell'Epifania del Signore, ha chiesto di metterci in gioco nelle sfide di ogni ...