Cessione Mudryk | lo Shakhtar verserà 25 milioni ai soldati ucraini

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Unada record per il calcio ucraino. Settantapiù trenta di bonus per Mykhayloal Chelsea. LoDonetsk, però, nella persona del presidente del club, Rinat Akhmetov, pensa anche aiimpegnati nella guerra di aggressione russa. Il patron ha annunciato che stanzierà 23di euro “per aiutare i nostrie le loro famiglie”, aggiungendo che “il denaro sarà utilizzato per coprire diverse esigenze come la fornitura di cure mediche, protesi e supporto psicologico al soddisfacimento di richieste specifiche. Per garantire la trasparenza, il progetto avrà un team indipendente, che sarà in contatto con i difensori dell’Azovstal, le loro famiglie, gli operatori sanitari e i volontari”. E c’è l’auspicio per il futuro anche di ...