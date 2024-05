Europee - Calenda Solo Azione e Forza Italia hanno presentato programma

(Di domenica 5 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Non se n’è accorto nessuno, giornali inclusi, ma ad un mese dalle elezionie @it – SiamoEuropeiun. Può essere che ciò sia frutto di incuria. Io credo invece che le contraddizioni interne alle liste rendano molto difficile scrivere dei puntitici precisi. E andare senza idee chiare in Europa è la peggior cosa possibile”. Lo scrive sui social Carlo, leader di. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La candidata alle Europee con la lista Stati Uniti d’Europa, Antonella Soldo , ha dato il via alla campagna elettorale in piazza Verdi a Bologna , una delle zone di spaccio nel cuore universitario della città. E proprio in piazza Verdi Soldo , che dal 2019 coordina l’associazione Meglio legale, ha ... Continua a leggere>>

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna dei panni della premier Giorgia Meloni alle prese con la campagna per le elezioni europee , mostrando le proprie fragilità per essere sempre più vicina al ... Continua a leggere>>

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Basta con gli slogan elettorali di questa maggioranza che rifugge dall'affrontare i problemi reali del Paese. E soprattutto basta con il prendere in giro gli elettori chiedendo di votare per candidati che in Europa non ci andranno mai perché ricoprono già altri ruoli ... Continua a leggere>>

Crozza-Meloni e il comizio con gli otoliti: “Sulla scheda potete scrivere solo daje, oh ammazza, pesciarola” - Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza è tornato a vestire i panni della premier Giorgia Meloni alle pre ... Continua a leggere>>

Non solo cyberattacchi, la Russia prepara “atti di sabotaggio violento”. 007 europei al Financial Times: “Azioni su larga scala” - Zelensky: “Putin è pazzo” "Putin non vuole la pace. È pazzo e il suo Paese ne dà prova ogni giorno". Lo afferma su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky… Leggi ... Continua a leggere>>