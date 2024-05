Terra amara : le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi , 2 maggio Questa sera, giovedì 2 maggio 2024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara , la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti ... Continua a leggere>>

Nuovo pomeriggio in compagnia di “ Terra amara ”, la soap turca in onda su Canale 5 oggi , 5 maggio 2024, a partire dalle 14.30. Abdulkadir viene arrestato: mentre Hakan medita un piano di fuga, Zuleyha dice chiaramente al marito che non è più disposta a tollerare le sue menzogne. Terra amara : ... Continua a leggere>>

Terra amara in onda oggi, 5 maggio: perchè Il Motivo e cosa accadrà nella soap di Canale 5 - Terra amara torna puntuale all’appuntamento nel daytime festivo di Canale 5 oggi – domenica 5 maggio – con due nuove puntate inedite che prenderanno il via alle 14:37 e ci terranno compagnia fino alle ... Continua a leggere>>

Terra amara: L’arresto di Abdulkadir e la vendetta di Fikret per Fekeli - Nella pittoresca regione di Çukurova, un'ombra sinistra si è finalmente sollevata, portando sollievo e giustizia a coloro che sono stati colpiti da un ... Continua a leggere>>

Terra amara, cambio programmazione domenica 12 maggio: l'orario di partenza slitta alle 15 - Cambio programmazione per Terra amara nel daytime di domenica 12 maggio. L'appuntamento con la soap opera turca subirà uno slittamento nel palinsesto di Canale 5 e non sarà in onda, come di consueto, ... Continua a leggere>>