Bayern Monaco - si ferma Guerreiro | infortunio alla caviglia

(Di domenica 5 maggio 2024) Brutta notizia in casa. Come si legge in una nota pubblicata sul sito del club bavarese, la squadra prossime partite “dovrà fare a meno di Raphaël. Il portoghese ha riportato una lesione capsulo-legamentosanella partita di Bundesliga di sabato in casa dello Stoccarda, come conto da esami strumentali svolti dal dipartimento medico dell’FCè stato sostituito al 17? contro lo Stoccarda”. La stagione del giocatore potrebbe essere finita. Thomas Tuchel perde una pedina preziosa in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid. SportFace.