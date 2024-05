Pallamano A Silver Missione compiuta per la Publiesse Chiaravalle | vince gara 3 contro Haenna e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 5 maggio 2024) La squadra di Guidottial fotofinish (23-22) ein, dove affronterà il Metelli Cologne al meglio delle tre gare: in palio la promozione in Serie A Gold. L’altraè Molteno-Camerano: le Marche potrebbero avere tre formazioni in massima serie nella prossima stagione 2024-2025, 5 maggio 2024 – Dopo una3 al cardiopalma è laa staccare l’ultimo biglietto disponibile per le semifinali promozione in Serie A Gold, battendo per 23-22 un ottimo Orlando. La partita La partita di spareggio per continuare la corsa Gold si apre con la marcatura delse Brutti dopo 3 minuti di gioco in cui le due squadre si sono ...