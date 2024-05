Incendio a Roma - in fiamme appartamento all’interno delle case popolari a Spinaceto

Caserta . Appiccarono incendio a Caserta Vecchia . La Polizia di Stato ha arrestato due persone, di 66 e 68 anni, ricercati per una condanna per incendio boschivo. La Squadra Mobile ha rintracciato i due presso i luoghi di origine, a Caserta e San Felice a Cancello. Nel 2012, avevano cagionato, in ... Continua a leggere>>

La Gilda degli insegnanti di Caserta ha elaborato delle Tabelle relative agli esiti degli ultimi nominati da GPS per l’anno scolastico 2023-2024 per le province di Caserta , Napoli , Latina , Frosinone e Roma. L'articolo GPS, esiti ultimi nominati nel 2023-24 province di Caserta , Napoli , Latina , ... Continua a leggere>>

Il Napoli andrà in ritiro a Caserta già da domani per preparare la sfida contro la Roma. La decisione di De Laurentiis ha scatenato malumori nello spogliatoio azzurro. Il Napoli proverà a dare una scossa alla stagione andando in ritiro già da domani in vista della delicata sfida interna contro la ... Continua a leggere>>