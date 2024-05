Nordio dà buca al congresso dell’Anm | al suo posto andrà Sisto Sulla separazione delle carriere il ministro teme contestazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Carlonon parteciperà al 36°dell’Associazione nazionale magistrati, in programma a Palermo dal 10 al 12 maggio. Anche se non ha ancora detto no all’invito in via ufficiale, il Guardasigilli ha scelto di non volare in Sicilia dopo i lavori del G7Giustizia a Venezia, che si concluderà venerdì: al suo, delegato da palazzo Chigi in rappresentanza del governo, ci sarà il viceFrancesco Paolo. Quello diè un forfait rumoroso, considerato che all’evento interverrà persino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Fabio Pinelli e ai leader dei due principali partiti di opposizione, la segretaria dem Elly Schlein e il presidente M5s Giuseppe Conte. E il ...