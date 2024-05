Cagliari-Lecce - espulso Gaetano | salterà la trasferta contro il Milan

(Di domenica 5 maggio 2024) Gianlucanel finale del primo tempo di, sarà squalificato per il matchila 'San Siro'

Cagliari -Lecce 1-0 all’intervallo. La squadra di Ranieri dovrà però affrontare altri 45 minuti più recupero senza Gaetano , espulso al 44? sul finale del primo tempo. Il centrocampista in prestito dal Napoli ha fatto un duro intervento a gamba alta ai danni di Ramadani. L’arbitro Marcenaro prima dà ... Continua a leggere>>

