Chiara Ferragni - la pazza notte in un locale di Los Angeles – Foto

chiara ferragni si regala una Felpa griffata da quasi 2mila euro! - chiara ferragni si trova a Los Angeles per i festeggiamenti in anticipo del suo compleanno e non bada a spese per lo shopping. Continua a leggere>>

chiara ferragni e Donatella Versace, amicizia al capolinea Fedez tuona: «Ti sono vicino come tu lo sei stato con me» - La separazione tra chiara ferragni e Fedez è stata un duro colpo anche per gli amici della coppia che proprio non si aspettavano questa separazione. Tra ci ha cercato ... Continua a leggere>>

Fabrizio Corona e Dillinger.it, un sito di pompaggio dell’ego più che di notizie - Fabrizio Corona con Dillinger.it ha lanciato un wannabe Dagospia nella presunzione, ma non nei fatti. Indovina qualche scoop (come sul calcioscommesse) che alterna a opinioni non richieste, perculate ... Continua a leggere>>