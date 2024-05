Altro che Reddito di cittadinanza - le imprese si contendono chi lavora bene

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 5 maggio 2024)chedia tutti come vorrebbe la formula della decrescita felice dei Cinquestelle. Non solo chi è preparato e si impegna un lavoro in Italia lo trova ma le aziende se lo strappano di mano. Perlomeno nel nord del Paese. La spia quanto sta accadendo si accesa sul pannello di controllo dell’Inps e denuncia l’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato con meno di 60 anni che si sono dimessi volontariamente perché hanno trovato uno stipendio più elevato o un comunque una migliore qualità della vita. Nel 2022 hanno infatti sfondato quota 1 milione le persone che hanno cambiato azienda, quasi il 30% in più rispetto al 2019, quindi alla situazione pre-pandemica. Certo è facile immaginare che si tratti soprattutto di operai specializzati, tecnici o laureati nelle discipline Stem, cioè quelle scientifiche, ...