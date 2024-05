Mousse di tonno | perfetta da spalmare su bruschette - tartine e tramezzini

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 5 maggio 2024) Ladiè una crema leggera e saporita,per farcire, ma anche come ripieno delle uova soda. In realtà, è talmente versatile che gli impieghi sono infiniti e declinabili seconda la fantasia di ognuna di noi. Semplicissima da preparare, non contiene burro, ma panna e philadelphia. Possiamo decidere noi la consistenza frullandola a seconda delle nostre esigenze culinarie, infatti si realizza in pochissimi minuti, con il solo ausilio del frullatore ad immersione, e una volta pronta, si conserva per un massimo di due giorni in frigorifero, ben protetta dalla pellicola alimentare per evitare che si asciughi eccessivamente. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia! ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: 200 g di...