Australian Open 2023 | Jannik Sinner debutta contro Kyle Edmund Subito un test per il fisico | c’è un precedente recente

Non solo italiani. Ci sono tante partite da non perdere già dal primo turno degli Australian Open 2023. Ne abbiamo selezionate sette, tenendo conto del confronto di stili ma anche dei singoli protagonisti. NADAL VS DRAPER Rafael Nadal non aveva mai iniziato una stagione perdendo ...Due variazioni importanti per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla WTA - con un giorno d'anticipo - alla vigilia degli Australian Open. Davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan, che fa un altro passo avanti e va ad accomodarsi sulla 21esima poltrona: è il nuovo "best ranking" per la 29enne mancina toscana, che ...