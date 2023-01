Porto di Gioia Tauro | nave portacontainer urta il molo e si incaglia Rimorchiatori in azione

Agenzia ANSA

Giornata nera per le navi porta - container . Dopo la 'Glory', che si è incagliata nel Canale di Suez, lunedì 9 gennaio è toccato anche alla Msc Eliane, motonave bloccatasi neldiTauro, in provincia di Reggio Calabria. Il mezzo avrebbe urtato il molo in uscita: fortunatamente non ci sarebbero feriti . In azione 4 rimorchiatori per disincagliarla. La dinamica . I ...La nave portacontainer "MSC Elaine", battente bandiera di Panama, ha impattato con la prua sinistra contro la barriera frangiflutti dell'imboccatura deldiTauro questa mattina, nel corso della manovra di uscita. Ne dà notizia la Guardia Costiera, che precisa che attualmente non si registrano danni a persone e all'ambiente. La nave, lunga ... Porto Gioia Tauro,nave portacontainer in uscita urta molo - Calabria Questa mattina, nel corso della manovra di uscita dal porto di Gioia Tauro, la nave portacontainer “MSC Elaine” (bandiera Panama, 340mt x 46mt, pescaggio 46mt) ha impattato con la prua ...L'Autorità del Canale di Suez ha reso noto che si è concluso con successo l'intervento dei quattro propri mezzi navali a soccorso della portarinfuse Glory che nelle scorse ore si era incagliata nel ca ...