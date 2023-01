Vialli | il messaggio toccante di Pessotto prima di Juventus-Udinese

L'Ultimo Uomo

Questo illetto da Gianluca Pessotto, visibilmente emozionato, sul campo dell'Allianz Stadium di Torino prima del fischio d'inizio di Juventus - Udinese per ricordare Gianluca, suo ...Questo illetto da Gianluca Pessotto, visibilmente emozionato, sul campo dell'Allianz Stadium di Torino prima del fischio d'inizio di Juventus - Udinese per ricordare Gianluca, suo ... Gianluca Vialli, perché il modo in cui ha parlato della sua malattia è stato importante ROMA. "E' una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Perdo un fratello, speravo in un miracolo". Roberto Mancini esprime il suo dolore il giorno dop ...Preservare la privacy, nello stile che Gianluca Vialli ha mostrato fino alla fine. A Londra ci sarà l'ultimo saluto del giocatore morto nella capitale inglese, scelta ormai da tanto ...