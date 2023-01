Gianluca Vialli morto – La storia a Genova | lo stile a Londra | il cuore con l’Italia del ‘gemello’ Mancini | addio al campione che ha sconfitto la banalità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023) I gol più importanti non assegnano trofei, ma mettono in moto rivoluzioni. È stato così per, l’uomo che grazie alle sue corse e alle sue reti si è tolto lo sfizio di mandare a gambe all’aria l’intera narrazione sportiva tricolore. In un Paese perennemente eccitato dal luogo comune dell’uomo venuto dal nulla, dalla palla fatta di stracci, dal calcio come anestetico contro la povertà, il ragazzo di Cremona ha scardinato schemi e sovrascritto stereotipi, dimostrando che un eroe borghese può essere interessante tanto quanto un eroe popolare. Un “sacrilegio” cheha espiato con una vita densa, in cui è riuscito a essere tutto e il suo contrario insieme, ma sempre restando persona senza mai diventare personaggio. L’incipit della suaviene scritto il 9 luglio del 1964 a Grumello Cremonese. È lì ...