Patrizia De Blanck e l’amore con Franco Califano | “A letto era un vulcano”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)Deha avuto una vita sentimentale movimentata, anchetra i suoi amori. La contessa annovera nel suo curriculum privato non solo due matrimoni ma anche una lunga lista di flirt con personaggi famosi. Sono diversi i personaggi famosi protagonisti di flirt attribuiti alla nobile romana. Tra i più celebri, l’attore Alberto Sordi, ma si è parlato anche di Alfonso di Borbone, di un noto playboy come il divo americano Warren Beatty, e persino di Walter Chiari e di Mohamed Al Fayed, il magnate egiziano padre del compagno di Lady Diana. Dal cinema all’alta società, la sua lista di conquiste comprende anche Raul Gardini, l’imprenditore morto probabilmente suicida dopo Mani Pulite, l’attore e cantante francese Yves Montand e Alexander Onassis, il figlio di Aristotele che morì in un incidente aereo ...